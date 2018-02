Come già annunciato, dal 6 al 9 di febbraio, nel pieno della settimana festivaliera a Sanremo c’è spazio anche per la cultura musicale, intesa nei suoi vari aspetti di editoria, produzioni originali di validi artisti e incontri con autori. Nell’antica, suggestiva sala del piccolo teatro della Federazione Operaia (via Corradi, 47) si terrà la sesta edizione di “Libri & Canzonette”, rassegna ideata da Freddy Colt e realizzata in collaborazione tra Circolo Ligùstico, Centro Studi “Stan Kenton” e Museo Virtuale del Disco. L’interessante programma si sviluppa in tre pomeriggi secondo questo calendario :

Martedì 6 febbraio

Ore 16 – Inaugurazione – Presentazione del cd “i-Dea” di Sergio Caputo, violinista e compositore sanremese

Ore 17 – Presentazione del libro “LA NASCITA DEL FESTIVAL DI SANREMO” di Andrea Gandolfo, introdotto da Romano Lupi e Marco Innocenti

Ore 18 – Presentazione del libro “RINO GAETANO, ESSENZIALMENTE TU” di Matteo Persica, con la partecipazione di Domenico Messina e interventi musicali di Daniele Savelli

Mercoledì 7 febbraio

Ore 16 – Presentazione del libro “RED CARPET – VITE IN PASSERELLA” di Eduardo Paola, introdotto da Ersilia Ferrante

Ore 17 – Presentazione del libro “DAVID BOWIE. L’ARBORESCENZA DELLA BELLEZZA MOLTEPLICE” di Francesco Benozzo (Università di Bologna), introdotto dallo scrittore Miro Renzaglia

Ore 18 – Live music: “YTIDDO – BPB. Benozzo Performs Bowie” (arpa celtica)

Giovedì 8 febbraio

Ore 16 – Presentazione del libro “MUSICA SULL’ACQUA” di Alberto Rizzuti (Università di Torino), introdotto da Marco Perotti

Ore 17 – Presentazione del libro “FACEZIE RETRÒ. ARCHEOLOGIA DELLA CANZONE UMORISTICA ITALIANA” di Freddy Colt, con la partecipazione di Dario Salvatori e Alessandro “Palex” Prevosto

Ore 18 – Live music: MARTINA SALSEDO & ALEX BIMBI in concerto

La rassegna « Libri & Canzonette » si concluderà però fuori Sanremo con una serata articolata in cena e concertino al Tempio-Museo della Canzone Italiana di Vallecrosia. In quell’occasione verrà presentato ufficialmente il primo CD dell’orchestra Swing Kids diretta da Freddy Colt e Simone Giacon, un album dedicato al grande swing italiano dagli anni ’20 ei ’50 con musiche di Luttazzi, Barzizza, Ceragioli, Natalino Otto e Bruno Martino. Allo showcase prenderanno parte insieme alla band anche il cantante Andy Arnaldi e il M° Reddy Bobbio, ospite del disco.

Tutti gli incontri alla Federazione Operaia sono ad ingresso libero, mentre per la cena è necessaria la prenotazione al Ristorante « Erio » di Vallecrosia (tel. 0184.291000).