Mentre il Casinò di Sanremo si prepara a vivere il ritorno del Festival nelle sue sale, ospitando le più importanti trasmissioni collaterali alla kermesse canora: Il “Dopofestival, “la vita in Diretta” “Primafestival”,il “Gala della Stampa”, oltre aii concerti sulla facciata di Porta Principale, redige il primo bilancio degli incassi del nuovo anno.

Gennaio 2018 si apre all’insegna della Fortuna per i visitatori delle sale slot, che hanno dispensato un bottino superiore a € 600.000, elargendo ben 51 super premi, molti dei quali superiori a € 10.000. Un inizio benaugurale per i clienti e che conferma la tradizione munifica del Casinò di Sanremo. In tema di introiti il primo mese dell’anno si chiude a quota € 3,7 milioni, con una buona performance dei giochi tradizionali .

Le slot machines, particolarmente apprezzate per le novità di gioco proposte, hanno elargito premi a raffica, con importi molto interessanti, che hanno gratificato numerosi clienti provenienti da tutta Italia e dalla vicina Francia. Nonostante, quindi, un buon volume di gioco il risultato finale, per il primo mese, è in leggera contrazione (-5%) rispetto allo stesso mese del 2017. Veleggia, altresì, anche nel 2018 il gioco on line.

“ Dopo l’euforia del Capodanno e delle ultime festività natalizie il Casinò ha vissuto la seconda metà di gennaio, come accade anche per la città, preparando al meglio la settimana festivaliera” – sottolinea il Cda e il Direttore Generale-“ Il nostro Teatro dell’Opera è stato trasformato completamente per accogliere le trasmissioni collaterali alla kermesse canora, un ritorno che onora l’Azienda e rafforza la sua immagine a livello nazionale e non solo. Si è lavorato molto, in stretta sinergia con il Sindaco Alberto Biancheri per raggiungere questo obbiettivo, che ridà la giusta centralità al Casinò rispetto all’evento canoro più importante dell’anno. Attendiamo in questo periodo i nostri migliori clienti per far trascorrere loro un periodo di vacanza unico, che poche aziende turistiche possono organizzare.”

Continuano:” Il calendario eventi Vip, le proposte culturali, la grande visibilità mediatica che il Casinò acquisterà attraverso le collaterali al Festival rappresentano una imprescindibile componente promozionale, che cementa il brand “Casinò di Sanremo”. A questo si unisce l’impegno di sempre, portato avanti da tutti i comparti del Casinò per continuare a proporre un programma di eventi di gioco e di intrattenimento tra i più divertenti ed innovativi. Proseguiranno , infatti, le proposte di gioco sia dei giochi francesi che americani, i tornei di Poker e l’organizzazione dei tavoli di Cash Game nei fine settimana, che richiamano players da tutta Italia. Anche per il 2018 gli appassionati del gioco elettromeccanico troveranno nelle nostre sale i modelli più innovativi che assicureranno un’alta e buona frequenza di vincite, come è nella tradizione del nostro Casinò. Tutte le offerte di intrattenimento sono ben rappresentate e riescono a dare la risposta più puntuale alle aspettative della clientela, accolta in un ambiente elegante, sicuro, ben controllato e trasparente. “

Concludendo:” Un caloroso benvenuto a tutta la squadra del Festival e soprattutto a Claudio Baglioni, con l’auspicio che il nuovo corso della Kermesse canora possa coniugarsi con la storia di successo del suo Direttore Artistico. Un grande Festival è quello che merita Sanremo e il Casinò, pronto ad adempiere alla sua funzione di elegante palcoscenico per un’esclusiva proposta di intrattenimento.”

Veniamo ai dati.

Il risultato mensile si attesta a € 3,7 milioni. Il gioco lavorato, ha totalizzato € 843.000 (+10,7 % rispetto al 2017)

Il gioco elettromeccanico ha realizzato € 2,8 milioni, nonostante la valanga di premi erogati. A gennaio 2018 sono stati centrati 51 super Jackpot, che hanno raggiunto moltissimi turisti, italiani e stranieri, per un montepremi complessivo di € 600.000.