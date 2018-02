La Sanremese Calcio rende note le disposizioni per i biglietti e gli accrediti in occasione di Sanremese-Gozzano, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia di Serie D, in programma mercoledì 7 febbraio al “Comunale” alle 14.30.

I biglietti saranno in vendita al prezzo di 10 euro per la tribuna (prezzo unico) e 5 euro per la gradinata.

Verrà rilasciato un solo accredito per società solamente professionistiche o di Serie D. Non avranno validità le tessere, fatta eccezione per quelle federali.

La richiesta accrediti dovrà essere inviata alla segreteria della Sanremese entro le 19 di lunedì 5 febbraio all’indirizzo mail segreteria@sanremesecalcio.it