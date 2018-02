Il Comune di Imperia comunica che a decorrere da martedì 6 febbraio alle ore 08.30 fino a martedì 20 febbraio alle 19 il tratto compreso nell’intersezione con la Galleria Gastaldi e via Carducci subirà alcune modifiche al traffico. La parte bassa di via Cascione ed in particolare i civici compresi dal numero 122 al 126 saranno interessati dalla riparazione della pavimentazione stradale in basole, che al momento risulta disconnessa.