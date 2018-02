Il Comune di Imperia comunica che a decorrere dal 5 febbraio fino al 5 maggio, nella fasce orarie comprese dalle ore 8.30 alle 19, saranno eseguiti alcuni interventi di rifacimento asfalti in varie vie cittadine, comprese nelle frazioni della Città.

Le zone interessate saranno:

VIA PAPA GIOVANNI XXIII (BORGO D’ONEGLIA) – VIA PAGLIERI (400 M. A PARTIRE DALL’ABITATO DI COSTA D’ONEGLIA) – VIA FONTANA ROSA (I PRIMI 500 M. A PARTIRE DA STRADA CASON DELLA GUARDIA) – VIA GARESSIO (TRATTO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA XXV APRILE E VIA VECCHIA PIEMONTE) – VIA MOLTEDO (TRA I CIVICI 19 E 33) – VIA CANTALUPO (TRA I CIVICI 53 E 61).

Per garantire il normale svolgimento dei lavori, il traffico subirà alcune modifiche.