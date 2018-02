La sede imperiese di CasaPound Italia, che verrà inaugurata stasera dopo il comizio del candidato Premier del movimento Simone Di Stefano, si chiamerà “Il Bombardiere” in onore dell’aviatore e militare portorino Maurizio Pagliano.

“È con grande orgoglio che annunciamo – spiega Matteo Diana, responsabile provinciale di CasaPound Italia – di aver dedicato la nostra sede a Maurizio Pagliano, eroe di guerra pluridecorato e nostro concittadino caduto sul campo di battaglia”.

“La sua figura – conclude Diana – è stata per troppo tempo dimenticata in città, è giunto dunque il momento che qualcuno la riporti in auge incarnandone il medesimo spirito di sacrificio e attaccamento alla Nazione che l’ha sempre contraddistinta”.