A 4 anni dall’irruzione di Beppe Grillo di fronte all’ingresso del Teatro Ariston, un leader politico nazionale sarà presente al Festival di Sanremo. Al segretario della Lega Nord Matteo Salvini il Comune ha messo a disposizione 2 biglietti gratuiti come ospite in platea per la serata finale.

Salvini, in sesta fila per evitare inquadrature da parte delle telecamere, per la par condicio, sarà con la sua compagna Elisa Isoardi, “madrina” dell’inaugurazione di “Casa Sanremo” al Palafiori, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.