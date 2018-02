Martedi 6 febbraio “100 Cene per Emergency” è a Bordighera, al “Ristorante Romolo Amarea”. Anche quest’anno la disponibilità e generosità di Romolo, proprietario del rinomato ristorante di Bordighera, ci consentirà di realizzare la manifestazione che unisce gusto e solidarietà: la cena a favore di Emergency finanzierà Programma Italia (per approfondimenti vedi www.emergency.it) e non lascerà delusi i partecipanti. Ancora pochi posti disponibili.

Emergency da più di 20 anni costruisce ospedali e offre cure gratuite alle vittime della povertà e della guerra, con l’intento di preservare i diritti umani e diffondere una cultura di Pace.