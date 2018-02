Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Il malcontento dei cittadini per il ritardo nella realizzazione di questa opera viaria che serve tutta la Val Bevera si fa sempre più alto e le promesse amministrative fino ad ora non mantenute stanno esasperando gli abitanti alle prese con disagi notevoli.