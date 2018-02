La Fundación Real Madrid Clinic, ovvero la scuola calcio ufficiale del Real Madrid, organizza quest’estate un camp al Peglia di Ventimiglia. Un’occasione ghiotta per scoprire i segreti di una società famosa, riservata a ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni.

Il camp avrà luogo dal 25 al 29 giugno, diretto da tecnici selezionali dal club madrilegno; ai piccoli campioni saranno fornite le divise originali del Real (kit completo più pallone). L’iniziativa sarà articolata in due sedute di allenamento giornaliere, così come avviene in otto Paesi europei. Ma c’è di più: i ragazzi ritenuti migliori nelle decine di camp del Vecchio continente saranno invitati nella capitale spagnola per disputare una partita allo stadio Santiago Bernabéu. Un sogno!

Tutte le informazioni sull’iniziativa si possono trovare su questa pagina: www.frmclinics.com