Ore 14:00 Animazione e giochi per bambini a cura de “La Compagnia Dei Fuocolieri”

Programma della giornata Ore 10:00 Parata del Gruppo Stamburando che darà il via alla manifestazione con l’apertura del mercatino e delle iscrizioni del concorso “Vestito più originale”;

Le Associazioni Culturali A.S.D. Piacere Seborga! e Liberarte Famkoré hanno preparato una serie di laboratori gratuiti per tutte le età al Carnevale di Seborga, laboratorio creativo sulla costruzione di maschere e coroncine con l’utilizzo della carta, laboratorio di bacchette magiche, decorazione e dipinti su vari materiali ed inoltre un simpatico ed affascinante laboratorio di Bolle Giganti. Nella sartoria d’epoca le persone potranno cimentarsi alla preparazione di gilet e di altri accessori di cucito. Tra le varie attività sarà organizzato anche il simpatico concorso gratuito, iscrizioni aperte dalle ore 10.00 fino alle ore 15.00, per il “vestito più originale”. I primi tre classificati verranno premiati dalla Principessa Nina che ha aderito all’iniziativa. Tra gli stand degli artigiani e dei produttori sarà possibile conoscere ed ammirare i rapaci diurni dell’Associazione “Terra di Confine, e la performance di bodypainting a cura di Marta Lavenartisitca che con il suo talento si metterà a disposizione dopo la performance a un truccabimbi speciale.

