A Sanremo un bimbo di 5 anni, dopo essere stato sotto il sole cocente in spiaggia tra i due porti nel luglio 2014, aveva riportato una brutta scottatura ed una febbre a 39.5. I genitori accusano la maestra che ha portato il bimbo al mare senza mettergli la crema o farlo stare sotto un ombrellone e la Procura ha rinviato a giudizio Paola Revello, maestra della scuola Montessori di San Martino, per lesioni colpose. L’insegnante si difende sostenendo di aver messo la crema al bimbo e di non poter essere a conoscenza del fatto che il piccolo presentava particolari patologie, come scrive Paolo Isaia sul “Secolo XIX”.