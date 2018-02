Il Casinò di Sanremo, dopo essere stato invitato al Festival del Cinema di Cannes per la presentazione del film “Fortunata” di Sergio Castellito con Jasmine Trinca e Stefano Accorsi,quale prestigiosa location, dopo aver accolto nelle sue sale Rosy Abate, essere stata elegante palcoscenico per la Maison Channel, e accogliere nel Teatro dell’Opera e in sala Biribissi le trasmissioni legate al Festival, partecipa anche a “La Prova del Cuoco” di Antonella Clerici.

Mentre da sala Biribissi ogni sera dal 26 gennaio e sino al 10 febbraio viene trasmessa “PrimaFestival” striscia quotidiana con tutte le news sulla kermesse canora, mentre il Teatro dell’Opera è pronto per accogliere dal 6 febbraio “La Vita in Diretta” e “Il Dopofestival” questa mattina, 1 febbraio, nell’accattivante scenario del bar di sala Comune, cuore del primo piano del Casinò, tra i tavoli di roulette francese, è arrivata “la Prova del Cuoco”.

Il bartender pluripremiato campione del mondo, Bruno Vanzan, ha realizzato il cocktail”Music Coffee” che verrà trasmesso nella trasmissione di Antonella Clerici, leader di share.

Il tutorial proporrà ai telespettatori di uno dei format più seguiti della tv nazionale, non solo la ricetta di un cocktail unico ma darà spazio agli ambienti della Casa da Gioco, le cui sale sono ammantate dell’allure del tempo e di una tradizione, che pochi edifici possono vantare.

“Nei mesi scorsi abbiamo avuto il piacere di vedere le nostre sale trasformarsi in set di pellicole come “Fortunata”, proiettata in tutta Europa e di serie come Rosy Abate, che è uno dei punti di forza della programmazione Mediaset ” – sottolinea il consigliere Olmo Romeo, Vicepresidente di Federgioco- “ Abbiamo allestito un elegante palcoscenico per la Maison Chanel e ora siamo al centro del Festival, ospitando nelle nostre sale e a teatro le più importanti trasmissioni collaterali di Rai 1. Oggi ci siamo inseriti anche nel palinsesto mattutino con la partecipazione a “la Prova del Cuoco” condotta da Antonella Clerici. Questa mattina il bartender campione del mondo Bruno Vanzan ha preparato una delle sue creazioni nel bar delle sale da gioco, intervento che andrà in onda nella settimana del Festival. E’ segno di un rinnovato rafforzamento dell’immagine e del brand aziendale consolidato attraverso le nostre proposte di intrattenimentoo e culturali. Ci siamo riposizionati ottenendo questa grande visibilità a beneficio della nostra allure e della attrattiva turistica. Nelle nostre sale si rivive una magia senza tempo , una dimensione che convive con la modernità dell’accoglienza e dei servizi. Siamo riusciti a mediare queste le componenti in stretta sinergia con il Comune di Sanremo, un lavoro di squadra vincente che sta premiando tutta l’Azienda“.

La performance di Bruno Vanzan andrà in onda ne “La prova del Cuoco” giovedì 8 febbraio alle ore 12.50.