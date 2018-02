Nel campionato maschile di serie C di pallavolo il Grafiche Amadeo ha perso in casa del Finale Ligure per 3 set a 1. La squadra matuziana, dopo due vittorie e due buone prestazioni che hanno permesso ai ragazzi di Massimo Ciogli di uscire dalla zona retrocessione, nonostante una partita combattuta, non è riuscita portare via nessun punto dal Finale. La sconfitta è maturata in 4 set: 25-20, 25-16, 21-25 e 25-18.

Il Grafiche Amadeo rimane in classifica a quota 10 raggiunto dall’Albissola, formazione che ha battuto, con stupore di molti, con un netto 3 set a 0 la prima in classifica, lo Zephir Traiding La Spezia.