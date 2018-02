A Bordighera, a più di un mese dall’inaugurazione sono ancora fuori servizio i due ascensori della stazione ferroviaria, dove sono stati realizzati lavori per 5 milioni di euro. I passeggeri devono continuare a trascinare le valigie sulle scale per raggiungere il binario 2, o il binario 1. E’ previsto che entro questa settimana gli ascensori possano essere telecomandabili dal posto centrale di Genova Teglia e dovrebbe quindi essere finalmente questione di giorni, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.