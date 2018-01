Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Comune di Sanremo ha ideato un “giardino verticale” con cui trasformare la facciata del Teatro Ariston. Il placet della famiglia Vacchino, della Rai e di Baglioni ha reso possibile la realizzazione di un “arco di trionfo” di fiori destinato ad accogliere gli spettatori e a pubblicizzare il simbolo di Sanremo. Sulla facciata sarà sistemata una serie di pannelli su cui saranno inseriti garofani, ranuncoli e rose. L’inaugurazione è fissata per domenica 4 febbraio, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.