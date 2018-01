Dopo il grande successo dei concerti natalizi dal balcone storico del Casinò, vengono riproposti dal Casinò e dall’Orchestra Sinfonica nuovi “momenti musicali” sotto le stelle nella settimana festivaliera. Nella suggestiva cornice del balcone di Porta Principale il trio dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo proporrà tutta una serie di esibizioni serali nella settimana del Festival. Dal 6 al 10 febbraio tutte le sere dalle ore 18.30 verranno proposti concerti dedicati alla musica d’autore, classica e moderna. Le note di brani indimenticabili raggiungeranno dall’alto del Casinò tutte le vie limitrofe, creando un’atmosfera “magica”, quella più adatta alla città della Musica.

“I primi concerti dal nostro balcone hanno ricevuto applausi e un così grande apprezzamento, che abbiamo voluto riproporli. L’iniziativa è nata da una chiacchierata con il sindaco Alberto Biancheri, che aveva molto apprezzato le due precedenti esibizioni.” – Afferma il consigliere Olmo Romeo, Vicepresidente di Federgioco-“ Si tratta di uno spettacolo molto particolare e suggestivo,che ha valenza culturale ma anche turistica, che ben si inserisce nel programma delle manifestazioni del periodo festivaliero, dedicato a Sanremo, Città della musica in ogni sua espressione. Ringrazio l’Orchestra Sinfonica nella persona del Presidente Maurizio Caridi, per aver subito accolto questo nuovo impegno, che sicuramente troverà il gradimento dei tanti turisti che visiteranno la nostra città nella settimana del Festival. Si è creata una rinnovata sinergia, che potenzia l’immagine della nostra città, dove la musica è connaturale alla sua storia e alla sua offera turistica. I Concerti sotto le stelle dal balcone di Porta Principale accompagnerannosino all’inizio delle serate festivaliere, quasi un’unione simbolica di musica e spettacolo per offrire a chi passeggia in via Matteotti l’opportunità unica di sentire le note della nostra prestigiosa Orchestra, irradiate dal balcone storico di Porta Principale. Sono i “Concerti del Festival” offerti dal Casinò alla città.””

Il trio dell’Orchestra Sinfonica è formato dai Maestri: Vitaliano Gallo alla chitarra, Cristina Noris al clarinetto e Andrea Olivero alla batteria a percussioni.

I concerti del trio dell’Orchestra Sinfonica si svolgeranno da martedì 6 a sabato 10 febbraio dalle ore 18.30 sino alle ore 20.00 circa.