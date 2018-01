Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Il Teatro Ariston di Sanremo comunica che a causa di un indisposizione del suonatore di Bandoneon dell’orchestra Tango Tinto, lo spettacolo “Abrazos de Tango”, in programma al Teatro Centrale è stato annullato. I biglietti già emessi saranno rimborsati alla cassa del teatro entro il 6 febbraio.

A causa di un indisposizione del suonatore di Bandoneon dell’orchestra Tango Tinto, lo spettacolo "Abrazos de Tango", in programma al Teatro Centrale è stato annullato

Sanremo, annullato lo spettacolo “Abrazos de Tango” in programma al Teatro Centrale