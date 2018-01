La Feralpisalò comunica ufficialmente di aver ceduto, a titolo temporaneo alla Sanremese, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Boldini fino al 30 giugno 2018. Il centrocampista classe 1998 ha totalizzato quattro presenze in campionato con la maglia della prima squadra, con la quale ha esordito nel corso della stagione attuale.

Boldini arriva a Sanremo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018 e sarà a disposizione di mister Massimo Costantino già da domani.

Lorenzo Longo, arrivato in estate al Sanremo in prestito dal Catania, ha fatto ritorno alla formazione siciliana.

Rescisso anche il prestito dell’attaccante Matteo Tobaldo, trasferitosi alla Nuorese via Torino.

A Lorenzo e Matteo il più sentito in bocca al lupo da parte dello staff della Sanremese per il loro futuro.