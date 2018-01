In una canonica ad Imperia i Carabinieri sono intervenuti per sedare una furiosa lite tra due uomini per una donna, zuffa che rischiava seriamente di degenerare. Il marito della donna ha colto la moglie in compagnia di un altro uomo, di origini sudamericane. Dopo l’imprevista irruzione in un alloggio all’interno della canonica, i due uomini sono finiti alle mani. Solo il pronto intervento dei Carabinieri ha evitato che accadesse il peggio, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.