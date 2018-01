Al Festival di Sanremo 2018 Laura Pausini sarà la super ospite confermata della prima serata, tornando sul palco del Teatro Ariston dove iniziò la sua carriera che l’ha trasformata in una star internazionale. La Pausini, che venduto oltre 70 milioni di album nel mondo, torna in tv dopo quasi due anni di assenza, a testimonianza del forte legame con Claudio Baglioni. Il suo nuovo inedito è primo nella classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia.