“In questi giorni una pattuglia della Forze dell’Ordine impiegata nel ponente ligure nelle zone di confine con la Francia, in uno dei numerosi servizi che in questo periodo vengono effettuati per contrastare l’immigrazione clandestina, ha intercettato alcuni cittadini di colore che, a quanto pare, intendevano raggiungere la vicina costa azzurra. Quello che ci ha fatto preoccupare, e non poco, è che all’atto del controllo un cittadino originario dell’Africa era affetto da un sospetto caso di scabbia ed era libero di circolare tra i cittadini”.

Inizia così il Segretario Generale Regionale del COISP, Sindacato Indipendente di Polizia, Matteo Bianchi, in merito al controllo nel ponente Ligure da parte di una pattuglia delle Forze dell’Ordine ad un immigrato affetto da un possibile caso di scabbia. “Quanto sosteniamo non vuole essere un soffiare sul fuoco della paura, ma un semplice avvertimento per tutti gli Operatori della Sicurezza che operano in servizi dedicati all’immigrazione ponendo l’accento sull’assurdità del modo in cui gli operatori hanno scoperto che questo cittadino poteva essere contagiato da scabbia”. Ancora BIANCHI: “….infatti lo stesso, il giorno precedente, era arrivato al pronto soccorso di un nosocomio dove gli veniva diagnosticato un sospetto caso di scabbia ed invitato ad andare, il giorno dopo, ad effettuare, sempre presso una struttura ospedaliera, una visita specialistica dermatologica, visita che avrebbe dovuto effettuare poco ore dopo il controllo effettuato dalle Forze dell’Ordine. Ora ci chiediamo: non esiste nessun protocollo nazionale, emanato magari dal Ministero della Sanità, che imponga agli ospedali di accertare, prima di dimetterlo, soprattutto in casi limite come questo in cui il paziente non ha nemmeno una residenza nel nostro Paese, se la patologia è effettivamente una malattia contagiosa che pone a serio rischio chiunque entri in contatto con questa persona? E’ normale porre a rischio l’incolumità di moltissime persone, tra cui anche donne e uomini preposti al controllo del fenomeno dell’immigrazione?” Conclude BIANCHI: “Spero che su questa vicenda il nostro Ministero della Salute ed anche il Servizio Sanitario della Polizia di Stato facciano immediatamente chiarezza. Noi siamo fermamente convinti che la salute dei Poliziotti non può essere messa a rischio per la superficialità con la quale svolge il proprio lavoro qualcuno o peggio ancora per mancanza di protocolli Nazionali sulla gestione di questi eventi. Non è più accettabile questo gioco al massacro per la gestione dei migranti che è ormai solo ed esclusivamente sulle spalle delle Forze dell’Ordine! Auspichiamo che del caso se ne possa occupare anche la nostra Regione con l’Assessore competente Sonia VIALE la quale ha sempre dimostrato ampia sensibilità su queste tematiche; Assessore che, auspichiamo, si farà portavoce nelle sedi competenti per denunciare questo ennesimo fatto grave che ci fa riflettere sulla necessità di gestire un’immigrazione che sia finalmente controllata in modo serio ed efficace.”

Segreteria Regionale Coisp