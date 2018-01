“Casa Sanremo” aprirà con il taglio del nastro in programma al Palafiori domenica 4 febbraio alle 18 con Elisa Isoardi. Da martedì 6 febbraio dopo la mezzanotte inizieranno gli showcase di Radio 105 e Radio Subasio. Beppe Cuva presenterà martedì 6 “Le Vibrazioni”. La stessa notte Renzo Rubino che in gara porta il brano “Custodire”. Mercoledì 7 sarà la volta dei “Decibel”, dopo di loro “Lo Stato Sociale”. Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Venerdì 9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo. Dopo di lui Giovanni Caccamo. Infine sabato 10, dopo la finalissima, Alex Britti & Zap Mama.

Casa Sanremo, nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, prodotta da Gruppo Eventi, è sempre più il luogo dove si propongono iniziative che raccontano il Paese, le sue storie e le sue eccellenze. Quest’anno sarà dato spazio anche ad iniziative sociali.