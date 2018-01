Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 3 e domenica 4 febbraio, dalle ore 16 alle ore 19 nella sede di via Al Mercato 8 di Bordighera avranno luogo le “Giornate del Tesseramento” Anpi (indette dalla Direzione nazionale in tutta Italia). Saranno proiettati documentari riguardanti l’antifascismo e la Resistenza e un’intervista alla neo-senatrice a vita Liliana Segre. “L’ingresso è libero, gratuito, senza alcun impegno di iscrizione. Gli incontri si concluderanno con un ‘brindisi” sottolinea Giorgio Loreti.