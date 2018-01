Un camion proveniente dalla Spagna quasi vuoto per un viaggio ha suscitato l’interesse della Guardia di Finanza e di due cani antidroga. Il viaggio di due rumeni residenti in Spagna che hanno provato a portare in Italia 42 kg di marijuana, è terminato con due arresti al valico autostradale di Ventimiglia. I due cani, Cally e Taca, hanno mostrato interesse per pallet accatastati nel semirimorchio, sotto i quali erano nascosti quattro scatoloni che contenevano la droga.