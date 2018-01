Non ha preso carta e penna. Ha usato un metodo più “moderno”: una mail scritta e trasmessa dal suo computer. Ha messo giù un paio di righe e le ha inviate a tutti coloro che, nei modi più svariati, si sono spesi per la riuscita della manifestazione.

In quelle poche righe Alessandro Bellotti, deus ex machina della prima edizione del CMP Urban Trail Imperia, ha fatto solo cenno al successo fatto registrare dalla rassegna che per un giorno ha trasformato Imperia in un sobborgo di Olimpia.

Giusto per far rafforzare il valore e l’importanza che hanno avuto il supporto, il sostegno e l’aiuto prestato da tutte quelle perone per la realizzazione di quel sogno.

«Senza di Voi il CMP Trail Imperia 2018 non sarebbe stato possibile e senza di Voi non sarebbe stato l’evento memorabile che invece abbiamo saputo creare insieme».

Ha rimarcato Bellotti cui va il merito di aver ideato e portato ad Imperia una corsa così spettacolare e coinvolgente.

Una gara riuscita peraltro in maniera perfetta, svoltasi in un clima che qualcuno dei concorrenti ha definito tale “da fare invidia alle Canarie”.

Una rassegna che voleva mettere soprattutto in evidenza la straordinaria bellezza di un paesaggio come quello della Riviera Ligure di Ponente che davvero poco a da invidiare ad altre zone geografiche del pianeta.

A confermare la riuscita dell’evento frasi come queste, estrapolate dai profili social di alcuni concorrenti:

«Un particolare ringraziamento va ai numerosi volontari che hanno svolto un lavoro egregio, in quanto il percorso era segnalato molto bene e nella loro opera di presidio tifavano ogni concorrente contribuendo a mantenerne alta la motivazione!».

«Da sottolineare la forte presenza di fotografi lungo tutto il percorso che hanno immortalato i numerosi passaggi. Riassumendo: un’organizzazione veramente top che ha reso l’evento un’esperienza entusiasmante sicuramente da ripetere».

La prima edizione del CMP Urban Trail Imperia va insomma in archivio tra la soddisfazione generale di chi vi ha partecipato e, auspicabilmente, anche di chi (coloro che Alessandro Bellotti ha inteso pubblicamente ringraziare) ha reso possibile la realizzazione di questo evento.