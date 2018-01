Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Forza Italia Sanremo comunica che è Elisa Balestra consigliera comunale, nonché rappresentante di Forza Italia, Sanremo, la candidata per il Ponente Ligure nel plurinominale alla Camera per le elezioni politiche 2018.

