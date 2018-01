Alle elezioni nazionali del 4 marzo il Pd presenta l’imperiese Pietro Mannoni al Senato e la sanremese Anna Russo alla Camera. Per Forza Italia alla Camera la sanremese Elisa Balestra, al Senato l’imperiese Piera Poillucci. Per la Lega alla Camera il ventimigliese Flavio Di Muro. Per i Fratelli d’Italia alla Camera il bordigotto Massimiliano Jacobucci e l’imperiese Sara Serafini, al Senato la bordigotta Deborah Mognol. Tra i 5 Stelle per la Camera Firmian Federico Manfredi, di Pieve di Teco, per il Senato il sanremese Massimo Conio. Per “Liberi e Uguali” alla Camera gli imperiesi Carla Nattero e Mario Giribaldi, al Senato il matuziano Sergio Acquilino. In “Potere al Popolo” alla Camera l’imperiese Mauro Servalli, il sanremese Andrea Amante e l’imperiese Renato Donati. Al Senato la bordigotta Mary Albanese e la sanremese Amelia Narciso.