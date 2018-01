Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| A dare la triste notizia le figlie Stefanoa e Laura la Mamma Antonina il fratello Rosario con la compagna Carmelina i parenti tutti. Il funerale avrà luogo il 31 Gennaio alle 14.30 presso la chiesa del Sacro Cuore in Mentone (Francia)