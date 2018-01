Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

La Sanremese avvisa i tifosi che la partita di domenica 4 febbraio sul campo del Sestri Levante si giocherà alle ore 15. I biglietti per il settore ospiti del “Sivori” saranno in vendita fino alle 19 del giorno antecedente la gara (sabato 3 febbraio) rivolgendosi alla segreteria di corso Mazzini all’interno dello stadio “Comunale”.

Sestri Levante-Sanremese si gioca alle 15, biglietti in vendita sino al 3...