Ventimiglia| Gli uffici comunali con una lettera inviata a sindaco e assessori competenti consigliarono la chiusura dello stabile della Media Cavour di Ventimiglia Alta e la costruzione di un nuovo plesso scolastico. La lettera protocollata in comune il 22/01/18 porta la firma dell’Ing Cesare Cigna dell’Architetto Marco Marchesi e del Geo.Pasquale Nocito dell’ Ufficio tecnico . Il sindaco Ioculano questa mattina ha smentito questa ipotesi durante l’incontro con i genitori che erano scesi fino al Municipio per manifestare la loro contrarietà alla chiusura della scuola.