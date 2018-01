Fiorello ha comunicato a Claudio Baglioni, nel corso della sua trasmissione su Radio Deejay, di aver accettato il suo invito a partecipare al Festival di Sanremo 2018. “Claudio – ha detto Fiorello – circa dieci giorni fa mi hai mandato un messaggio bellissimo per invitarmi al Festival ed io ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio … In questi giorni ci ho pensato e mi son detto perché no?”. “Che notizia bella è questa! Prendete le vivande migliori per il figliol prodigo!” ha risposto Baglioni.