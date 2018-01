Stasera scadono i termini per le liste per le elezioni politiche del 4 marzo. Alla Camera (nel collegio da Ventimiglia a Ceriale) Forza Italia punta su Giorgio Mulé, ex direttore di Panorama. Nei listino proporzionale per la Camera, ci sarà probabilmente la sanremese Elisa Balestra, in quello per il Senato, Piera Poillucci. Per la Lega alla Camera l’imperiese Alessandro Piana o il ventimigliese Flavio Di Muro. Per i Cinque Stelle al Senato il medico Massimo Conio, primario di Gastroenterologia a Sanremo, e la neurologa Leda Volpi alla Camera. Il Pd candida l’avvocato sanremese Anna Russo alla Camera e Pietro Mannoni al Senato, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.