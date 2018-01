Domenica 28 gennaio, oltre 40 golfisti si sono dati appuntamento al Castellaro Golf Club, per disputare la prima tappa del Circuito Drink & Food Golf Cup, sponsorizzato da aziende operanti nel settore Enogastronomico.

Il circuito, composto da 8 prove, si disputa su 9 buche con formula stableford; su categoria unica. Per ogni tappa inoltre, verranno acquisiti punti che andranno a delineare la classifica generale; i primi tre classificati nella generale saranno premiati in data 11 Novembre in occasione dell’ultima tappa.

Ottimi risultati dei primi classificati; gratificati con prodotti offerti dalla DE.CA.GEL.

I premiati:

1° LORDO Piero Mellano

1° NETTO Gianni Bojolo

2° NETTO Amadeo Taramasco

1° LADY Raffaella Canessa

1° SENIOR Goffredo Formato

Prossimo appuntamento agonistico, domenica 11 febbraio con la Louisiana di carnevale.