A seguito della riunione dell’F.C. Cervo, svoltasi in data odierna, si conferma la scelta dimissionaria del Presidente Denis Muca ma la dirigenza ha deciso di proseguire il cammino nel campionato di Seconda Categoria contrariamente a quanto richiesto dal Presidente dimissionario. La presidenza temporanea verrà affidata al Vice Presidente Alessandro Brancatelli.