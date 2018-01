Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Federalberghi Imperia invita i Comuni di Sanremo, Taggia, Ospedaletti e Bordighera ad avviare controlli sulle casa vacanze che prevedono la comunicazione degli affittuari alla Questura, con relativa identificazione. A Sanremo sono 700 le realtà di “turismo fai da te” su Internet, con una media di 4 posti letto a casa e una disponibilità che raggiunge quella degli alberghi tradizionali. Federalberghi ha indirizzato ai Comuni un appello ad offrire un serio contrasto al fenomeno, anche come forma di controllo del territorio, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

