Nuovo innesto per la società del presidente Bruno Vellone. La società di Arma di Taggia ha tesserato Abdoluie Dampha. Centrocampista classe ’98, Dampha è nato in Gambia e ha alle spalle 16 presenze nel Campionato Primavera 2016/2017 con il Trapani. In quella stagione è stato capace di segnare due gol.

Il calciatore sarà a disposizione del tecnico Marcello Casu non appena verranno ultimate le pratiche di tesseramento.