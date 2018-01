SERIE D: Seravezza – Argentina 2-2

(28′ Benedetti, 26′ e 34′ Vitiello, 55′ Granaiola)

SERAVEZZA POZZI: 1.Cavagnaro, 2.Siku, 3.Ramacciotti, 4.Del Freo (dal 50′ 18.Biagi), 5.Fedi (dal 40′ 15.Bruzzi), 6.Fiale, 7.Borgia, 8.Granaiola (c), 9.Benedetti, 10.Bongiorni (dal 65′ 14.Bedini) , 11.Bondielli. A disp: 12.Pietra, 13.Del Lago, 14.Bedini, 16.Nardini, 17.Galletti, 19.Rossano, 20.Pegollo. All: Vangioni

ARGENTINA: 1.Mandelli, 2.Perpignano, 3.Cianciaruso (A 17′), 4Terzoni, 5.di Lauro, 6.Fiuzzi, 7.Martelli, 8.Gaudio, 9.Vitiello, 10.Ruggiero, 11.Galesio (dal 70′ 13.Padovani). A disp: 12.Trucco, 14.Aretuso, 15.Malafronte, 16.Napoli, 17.Berni, 18.Scortichini, 19.Bonacchi, 20.Pape Lo. All: Casu

DIRETTORE DI GARA: sig. Cannata (FAENZA)

ASSISTENTI: sig. Portella e sig. Pizzoni (FRATTAMAGGIORE)

LA CRONACA

12′ Punizione nei pressi della bandierina destra per il Seravezza. Granaiola alla battuta mette il pallone in mezzo ma è bravo Di Lauro a liberare;

15′ Tiro da fuori area di Galesio, deviazione di un difensore e calcio d’angolo. Sugli sviluppi arriva alla battuta Gaudio. Cavagnaro si supera e manda la palla di nuovo in corner. Ancora palla al centro e stacco imperioso di Terzoni. Palla fuori di poco;

21′ Rigore per il Seravezza. Perpignano atterra un avversario in area e per il direttore di gara ci sono gli estremi per la massima punizione. Va alla battuta Granaiola ma Mandelli è superbo a parare sulla sua destra!

26′ Goal dell’Argentina. Grande palla di Terzoni per Vitiello che scatta sull filo del fuorigioco e supera Cavagnaro con un pallonetto;

28′ Pareggio immediato del Seravezza. Conclusione in porta, Mandelli riesce solo a respingere e Benedetti da due passi ribadisce in rete;

33′ Martelli da dentro l’area colpisce a colpo sicuro ma il pallone sbatte sul palo e torna in campo;

34′ Nuovo vantaggio Argentina! Vitiello fa tutto da solo, supera due uomini e calcia in porta. Doppietta per il centravanti rossonero.

52′ Calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Ruggiero. Stacco a centro area di Fiuzzi ma pallone lontano ai pali;

55′ Presunto fallo di mano di Di Lauro in area e ancora un rigore per il Seravezza. Ancora Granaiola dal dischetto ma questa volta Mandelli non arriva sul pallone. Pareggio dei padroni di casa.



LE DICHIARAZIONI

Casu: “Abbiamo perso due punti. Un primo tempo perfetto nel quale abbiamo segnato due goal, preso un palo e creato moltissimo. Nella ripresa siamo stati ingenui sul goal del pareggio ma non per questo abbiamo mollato. Solo la stanchezza ci ha impedito di essere padroni del campo anche negli ultimi minuti”.

Ragazzoni: “Grande prestazione. Contro la miglior difesa del campionato siamo stati capaci di segnare due goal e di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nel secondo un nuovo rigore per loro (il e un fisiologico calo fisico hanno fatto il resto ma dobbiamo continuare così”.