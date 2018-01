Con una partita perfetta, il Ventimiglia travolge la prima in classifica (4-1), anzi la umilia (l’unica rete della Fezzanese è arrivata in seguito ad un rigore tutt’altro che pacifico). Di più: in tutto il match i tiri in porta dei primi della classe si sono potuti contare sulle dita di una mano.

Con 28 punti in classifica i granata sono ormai a ridosso del vagone di testa, ma soprattutto cresce la convinzione che i frontalieri se la possano giocare ad armi pari con chiunque. Prossimo impegno contro la Sammargheritese, in trasferta.

Che il tecnico Caverzan fosse a corto di uomini lo si capisce da Musumarra schierato come centrale, compito che l’ex Camporosso svolgerà peraltro in maniera impeccabile. Le due squadre si studiano per un bel po’ e bisogna aspettare il 20′ per vedere Mamone svettare in area e sfiorare la rete. Alla mezz’ora Cafourelle sblocca il risultato con un diagonale da fuori area che sorprende Brozzo. Passano pochi minuti e il Ventimiglia fa il bis con il suo golden boy Salzone (11 reti in campionato) che spara da lontano una bordata non imparabile ma insidiosissima perché rimbalza davanti al numero 1 della Fezzanese. La prima occasione degli ospiti arriva solo allo scadere con Corvi.

La ripresa si apre con un innocuo cross degli spezzini che Peirano aggancia male in area. La palla gli sfiora una mano, ed è rigore. Trasforma Baudi. La Fezzanese – sempre pressata dai granata – tenta una debole reazione, stroncata al 67′ da una grande cavalcata di Trotti che liquida tre avversari e insacca. A pochi minuti dal 90′ arriva la quarta rete. Punizione di Rea dal limite, il più lesto di tutti è Felici (appena entrato). C’è ancora tempo per l’esordio dell’ennesimo giovane (Falone, classe 2001) poi tutti sotto la doccia.

Ventimiglia-Fezzanese 4-1 (31′ Cafournelle, 38′ Salzone, 67′ Trotti, 85′ Felici) (47′ Baudi)

Ventimiglia: Scognamiglio, Mamone, Peirano, Ala, Musumarra, Allegro, Cafournelle, Trimboli, A.Rea, Salzone, Trotti. A disposizione: Bevilacqua, Ierace, Alberti, Falone, D.Rea, Serpe, Felici

Fezzanese: Brozzo, Coppola, Pennucci, Zavatto, Terminello, De Martino, Grasselli, Cantatore, Corvi, Baudi, Maggiore. A disposizione: Bleve, Vicini, Bertagna, Del Vigo, Lunghi, Galassi, Lorenzini