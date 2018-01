Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Cairese 42 Alassio 36 Arenzano 36 Campomorone S.O. 32 Bragno 30 Ospedaletti 29 Taggia 28 Loanesi S.F. 24 Sant’Olcese 24 Legino 24 Voltrese 22 Campese 16 Borzoli 15 Ceriale P.C. 14 Pallare 11 Praese 9

Alassio – Campese Arenzano – Legino 3 – 2 Borzoli – Campomorone S.O. Bragno – Loanesi S.F. Ospedaletti – Cairese Pallare – Taggia Praese – Ceriale P.C. Voltrese – Sant’Olcese

Gli Orange tentano di bloccare la Cairese sapendo che Campomorone e Bragno non sono disponibili a rallentare

Calcio, Promozione: una buona chance per Ospedaletti e Taggia per rientrare un...