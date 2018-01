In provincia di Imperia la popolazione straniera è in costante crescita. A Imperia vivono 5.685 stranieri, il 13,42% dei 42.344 abitanti. Di questi 1.105 sono turchi, 946 albanesi e 617 romeni. Gli stranieri a Imperia sono 285 in più del 2016 e sono quasi raddoppiati in 10 anni. Sono ancora più numerosi gli stranieri a Sanremo (6.352), ossia l’11,6% sui 54.753 residenti. A Sanremo primi sono i marocchini (1.027), tallonati dai romeni (1000) che sono raddoppiati in 10 anni, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.