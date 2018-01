Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Circola sul web la notizia di una possibile manifestazione di genitori della scuola media Cavour di Ventimiglia Alta che protesteranno contro la chiusura della scuola. Il percorso della manifestazione prevista per Lunedì alle ore 9 sarà dal centro storico al municipio. Al momento non vi sono però conferme ufficiali.