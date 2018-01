Amanda Embriaco, 25enne, trasportata in elicottero al “Santa Corona” di Pietra Ligure per una lesione al piede sinistro dopo uno scontro tra la sua moto ed un furgoncino, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ma purtroppo non si è potuta evitare l’amputazione del piede.

Lo schianto frontale si è verificato sull’Aurelia a Sanremo, in una curva tra Pian di Poma e Capo Nero. Per la ricostruzione dell’incidente i Carabinieri ascolteranno la ragazza e il conducente del furgoncino, un 30enne nato a Bordighera, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.