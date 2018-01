Controlli e verifiche quest’oggi, da parte dell’Associazione Volontari Sanremo della Protezione Civile per la manutenzione e la preparazione delle vasche antincendio per il rifornimento di elicotteri e mezzi in previsione anche dei lavori necessari già deliberati dal comune matuziano.

Alla base di Monte Bignone, inoltre, sono stati fatti altri controlli per il ponte radio dell’Associazione.