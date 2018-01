La marijuana legale è arrivata a Sanremo. Cannabis sostanzialmente priva del Thc, principio psicoattivo, dato che la quantità di Thc va dallo 0,2 allo 0,6%. Ieri nel tardo pomeriggio è stato inaugurato il “Cannabis store Amsterdam” in via Garibaldi. Ieri la tabaccheria davanti al Casinò ha inaugurato il distributore automatico di buste di marijuana. Una busta con 2 grammi di cannabis viene venduta tra i 17 e i 25 euro. Per acquistare il prodotto bisogna essere maggiorenni, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.