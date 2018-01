La Sanremese prepara la gara di domani contro il Valdinievole Montecatini. Il tecnico Massimo Costantino potrà subito contare sul portiere Daniel Salvalaggio, arrivato in prestito dal Gavorrano (Serie C) nelle ultime ore. Assente, per infortunio, il solo Max Taddei.

Il Valdinievole Montecatini è reduce dalla sconfitta interna contro il Seravezza Pozzi e si trova al momento al terzultimo posto in classifica con un bottino di 11 punti frutto di una vittoria, 8 pareggi e 11 sconfitte.

Fischio d’inizio alle 15.