Il prossimo appuntamento con i Campionati Studenteschi sarà con la fase provinciale che si terrà sempre presso gli Impianti del Mercato dei Fiori di Bussana di Sanremo il 14 marzo per il settore maschile che vedrà impegnati i ragazzi del Sanremo Centro Levante (CALVINO) e il 22 marzo per il settore femminile le ragazze del Sanremo Ponente (NOBEL).