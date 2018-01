L’appuntamento per la prima giornata di campionato di pallanuoto è fissato per domani (ore 17.30) alla Piscina Camalich-Neri di Livorno, dove i padroni di casa ospiteranno la Rari Nantes Imperia maschile.

Per la Prima Squadra allenata da Andrea Pisano ed Enrico Gerbò, sarà il primo impegno nella nuova Serie C.

Ecco i tredici convocati per la sfida al Livorno Nuoto:

Federico MERANO (Portiere), Fabio AMORETTI (Portiere), Filippo ROCCHI (Capitano), Andrea SOMA’ (ViceCapitano), Filippo CORIO, Paolo DURANTE, Raffaele RAMONE, Vincenzo MIRABELLA, Filippo TARAMASCO, Lorenzo GIOSTRA, Rikardo MERKAJ, Leon KOVACEVIC, Tommaso RUSSO.