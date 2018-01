Sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, le iniziative messe in campo per la Giornata della Memoria a Imperia, Genova, La Spezia e Savona.

Nella nostra regione sono numerose le iniziative realizzate nelle scuole di ogni ordine e grado delle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona per non dimenticare l’immensa tragedia della Shoah.

Nella piena consapevolezza che una buona competenza storica si costruisce a partire da dati e fatti documentati, l’USR, anche quest’anno, ha invitato “tutte le scuole liguri ad affrontare il tema del giorno della Memoria dando vita a proposte e iniziative che utilizzino, oltre a quelli più legati alla tradizione, approcci innovativi: il teatro, il cinema, la scrittura creativa, l’arte, i linguaggi multimediali”.

Allo scopo di raccogliere testimonianza delle attività svolte, è stata aperta sul sito dell’USR della Liguria una speciale sezione dedicata alla pubblicazione delle iniziative messe in atto dalle scuole in occasione della Giornata della Memoria 2018.

La pagina, in costante aggiornamento, è raggiungibile all’indirizzo

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=6616&Itemid=11