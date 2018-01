Un nuovo portiere dalla Serie C per la Sanremese. La società biancoazzurra si è aggiudicata nelle ultime ore Daniel Salvalaggio, in arrivo dal Gavorrano. Salvalaggio, nato a Carrara nel 1998, è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia prima e della Virtus Entella poi. La sua prima esperienza tra i “grandi” è stata proprio con il Gavorrano, squadra con la quale ha conquistato lo scorso anno la promozione tra i professionisti vincendo il Girone E di Serie D. In questa stagione ha collezionato 19 presenze con i toscani in Serie C.

Daniel Salvalaggio ha firmato oggi con i biancoazzurri, arriva a Sanremo a titolo temporaneo.